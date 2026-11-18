US-Notenbankdirektor Christopher Waller bekräftigt seine Forderung nach einer schärferen Gangart im Kampf gegen die Inflation. Er mahnte am Mittwoch im TV-Sender CNBC, die Zentralbank müsse mit Zinserhöhungen entschlossener auf den Preisauftrieb reagieren. Er befürchtet, dass die Teuerungsrate die öffentliche Wahrnehmung der Preisentwicklung verändert. Waller schlägt vor, bei der Sitzung im Dezember entweder einen Schritt nach oben um einen halben Prozentpunkt zu beschliessen oder ein schnelleres Tempo für weitere Zinsanhebungen im Jahr 2027 zu signalisieren.
Die Inflation bewege sich «in die falsche Richtung» und weite sich aus: «Wenn man die Teuerung wirklich dämpfen will, muss man entschlossen handeln», forderte Waller. Die jüngste Inflationsrate liege auf Jahresbasis bei über drei Prozent und könnte sich sogar noch weiter beschleunigen.
Befürworter eines XL-Zinsschrittes
Waller befürchtet, dass Unternehmen dieses Niveau zunehmend als «normal» betrachteten und die entsprechenden Preissteigerungen an die Verbraucher weitergäben. «Man muss die Akteure vielleicht wachrütteln und ihnen klarmachen: Moment mal, drei Prozent ist nicht der Wert, an dem man sich künftig orientieren sollte», sagte Waller. Diese Art von Denkmuster müsse die Notenbank aufbrechen.
Der US-Zentralbankdirektor hatte bereits bei früherer Gelegenheit einen XL-Zinsschritt gefordert. Die Teuerung liegt seit Jahren über dem Notenbankziel von 2,0 Prozent. Die Fed achtet dabei besonders auf ein Inflationsmass, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE‑Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent.
Die jüngsten Inflationsdaten haben laut Waller einen Schwellenwert überschritten, der seiner Ansicht nach eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt bei der nächsten Fed-Sitzung rechtfertigt. Er betonte, die Notenbank stehe nun vor der Wahl: Entweder sie gehe diesen grösseren Schritt – und korrigiere damit die Markterwartungen, die derzeit lediglich von einer Anhebung um einen Viertelprozentpunkt ausgehen. Oder aber sie stelle unmissverständlich klar, dass die Fed auch im Januar die Zinsen weiter anheben und den Kurs der Straffung fortsetzen werde. «Wir müssen etwas tun», betonte Waller.
US-Notenbankchef Kevin Warsh hat mehrfach bekräftigt, die Federal Reserve werde Preisstabilität liefern. Sie erhöhte den Leitzins im September um einen Viertelprozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent und hielt Ende Oktober inne.
(Reuters)