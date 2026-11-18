Die jüngsten Inflationsdaten haben laut Waller einen Schwellenwert überschritten, der seiner Ansicht nach eine Zinserhöhung um einen halben ​Prozentpunkt ​bei der nächsten Fed-Sitzung rechtfertigt. Er betonte, die ⁠Notenbank stehe nun vor der Wahl: Entweder sie gehe ​diesen grösseren Schritt – und korrigiere ⁠damit die Markterwartungen, die derzeit lediglich von einer Anhebung um einen Viertelprozentpunkt ausgehen. Oder ‌aber sie stelle unmissverständlich klar, dass die Fed auch im Januar die Zinsen weiter anheben und den Kurs der Straffung fortsetzen werde. «Wir müssen etwas tun», betonte Waller.