US-Zölle auf Einfuhren aus China traten am Dienstag in Kraft und lösten unmittelbar Vergeltungsmassnahmen der Volksrepublik aus. Die Einführung von Zöllen gegenüber Mexiko und Kanada hatte US-Präsident Donald Trump am Montag dagegen in letzter Minute aufgeschoben. Im Gegenzug für Zugeständnisse bei der Grenzsicherung und der Bekämpfung der Kriminalität einigte er sich mit den beiden Nachbarländern darauf, die neuen Zölle noch vor Inkrafttreten 30 Tage lang auszusetzen. Der Europäischen Union hat Trump ebenfalls mit Zöllen gedroht.