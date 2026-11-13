An den Finanzmärkten wird allgemein ​erwartet, dass die Notenbank ihren Leitzins bei ​der nächsten Sitzung Anfang Dezember um ​einen Viertelprozentpunkt anheben wird. Aktuell liegt die Spanne bei 3,75 ‌bis 4,0 Prozent. Nach unerwartet starken Inflationsdaten für Oktober wird in der Fed jedoch zudem über einen aggressiveren Zinsschritt ​von ​50 Basispunkten debattiert. Mit Blick ⁠auf die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten dämpfte ​Williams die Erwartungen. ⁠Die Fed könne lediglich die Preisveränderung beeinflussen, nicht jedoch das ‌absolute Preisniveau senken. Der Versuch, die Auswirkungen einer Pandemie oder eines Krieges auf die ‌Preise im Nachhinein umzukehren, würde der Wirtschaft ​enormen Schaden zufügen.