«Wenn sich der Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt und die Inflation sich unserem Ziel nähert, können wir die Zinssätze konstant halten und die Massnahmen der Geldpolitik weiter wirken lassen», sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco, Mary Daly, am Donnerstag vor dem Economic Club of New York. Angesichts der restriktiven Geldpolitik, der grossen Fortschritte auf dem Weg zu einer Inflationsrate von zwei Prozent und des jüngsten Anstiegs der Renditen von US-Staatsanleihen sei eine Zinspause möglich.