Das war ein Plus ⁠von elf Prozent, wie das Datenanalyse-Unternehmen Adobe Analytics am ‌Samstag mitteilte. Die Erwartungen hatten ‌bei 12,9 ​Milliarden Dollar gelegen. Neben Spielwaren und KI-gestützten Geräten nutzten die Kunden die Rabatte auch für den Kauf von Alltagsgütern wie Reinigungsmitteln ‌und Körperpflegeprodukten.