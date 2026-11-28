Das war ein Plus von elf Prozent, wie das Datenanalyse-Unternehmen Adobe Analytics am Samstag mitteilte. Die Erwartungen hatten bei 12,9 Milliarden Dollar gelegen. Neben Spielwaren und KI-gestützten Geräten nutzten die Kunden die Rabatte auch für den Kauf von Alltagsgütern wie Reinigungsmitteln und Körperpflegeprodukten.
Während das Online-Geschäft florierte, ging die Kundenfrequenz in den US-Geschäften vor Ort am «Black Friday» im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf knapp 930 Millionen Besuche zurück. Dies ging aus Daten des Analyseunternehmens PassBy hervor.
Am «Cyber Monday» rechnet Adobe mit einem Anstieg der Online-Ausgaben um 6,2 Prozent auf 15,1 Milliarden Dollar. Insgesamt dürften sich die Online-Umsätze an den fünf Einkaufstagen rund um das Thanksgiving-Fest damit auf etwa 47,5 Milliarden Dollar belaufen.
(Reuters)