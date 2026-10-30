Im abgelaufenen ‌Quartal erwirtschaftete AbbVie einen Umsatz von 17,40 ‌Milliarden Dollar und einen ​bereinigten Gewinn von 3,82 Dollar pro Aktie. Beide Werte übertrafen die Schätzungen der Analysten. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn von 13,95 bis 13,99 ‌Dollar je Anteilsschein nach zuvor 13,76 bis 13,96 Dollar. Analyst Geoffrey Meacham von Citi erklärte, das Ausmass der positiven Überraschung bleibe im ​Vergleich zu anderen Biopharma-Unternehmen bescheiden. Die Experten ​von RBC Capital Markets urteilten, die ​Ergebnisse dürften die Wachstumsaussichten auf kurze Sicht kaum wesentlich vorantreiben.