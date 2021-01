Der Vorstand peile einen Gewinn je Aktie von 9,40 bis 9,60 Dollar an, teilte der Konzern am Dienstag mit. Analysten erwarten im Mittel 8,99 Dollar je Aktie. Der Vorstand kündigte zudem an, bald Details über seinen COVID-19-Impfstoffkandidaten zu veröffentlichen. Voraussichtlich könnten noch vor Ende Januar Daten über die Studie geliefert werden.

J&J, das neben seinem Pharmabereich ein grosses Geschäft mit Medizinprodukten betreibt, verbuchte im vierten Quartal allerdings bei einem Umsatzplus auf 22,48 (Vorjahr: 20,75) Milliarden Dollar einen Gewinneinbruch um 56,7 Prozent auf 1,74 Milliarden Dollar. Prozesskosten in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar schlugen zu Buche. J&J sieht sich einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten gegenüber, unter anderem wegen der Vermarktung umstrittener Opioide und eines mutmasslich krebserregenden Puders.

(Reuters)