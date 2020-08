Kurz vor den Präsidentschaftswahlen werden die amerikanischen Wähler mit Sicherheit gefragt, ob es ihnen finanziell besser geht als vor vier Jahren. Diese Frage müsste Donald Trump mit Nein beantworten. Das Nettovermögen des US-Präsidenten ist in letzten zwölf Monaten um 300 Millionen Dollar auf 2,7 Milliarden Dollar gesunken, was einem Rückgang von 10 Prozent seit seinem Amtsantritt entspricht, geht aus dem Bloomberg Billionaires Index hervor.

Es handelt sich um die grösste Verringerung seit Bloomberg 2015 begann, sein Vermögen zu verfolgen. Angefangen hat es mit einem Einkommensrückgang im gesamten Bürogebäudeportfolio der Trump Organization, der durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Immobilienmärkte verstärkt wurde.

Am stärksten geschmälert wurde sein Vermögen durch Wertverluste bei verschiedenen Objekten des Präsidenten, darunter ein Bürokomplex an der Wall Street 40, der legendäre Trump-Tower an der Fifth Avenue und die gemeinsam mit dem Vornado Realty Trust gehaltenen Immobilien. Seine Golfplätze verloren aufgrund eines breiteren Preisverfalls ebenfalls an Wert, da weniger junge Menschen die Sportart aufnehmen.

Zur Berechnung des Nettovermögens des Präsidenten nutzte Bloomberg Dutzende von Quellen, darunter Kreditinstituts-, Immobilien- und Unternehmensaufzeichnungen, aktuelle Bewertungskennzahlen, vergleichbare Immobiliendaten, seine finanziellen Offenlegungen, Analystenberichte und Interviews.

(Bloomberg)