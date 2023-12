In den USA ist am Donnerstag der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, vor einem Bundesgericht in Los Angeles wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden. Dem US-Justizministerium zufolge soll Biden vier Jahre lang Steuern in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Dollar hinterzogen haben. Er wurde in neun Anklagepunkten angeklagt - drei Kapitalverbrechen und sechs Steuervergehen - und muss im Falle einer Verurteilung mit einer Höchststrafe von 17 Jahren Gefängnis rechnen, so das Ministerium. In der Anklageschrift hiess es, dass Biden Millionen von Dollar für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben habe, anstatt Steuerrechnungen zu bezahlen. Als Vorstand eines ukrainischen Industriekonglomerats und eines chinesischen Private-Equity-Fonds habe er gut verdient. Allein im Jahr 2018 gab er dem Dokument zufolge «mehr als 1,8 Millionen Dollar aus, darunter circa 772.000 Dollar an Bargeldabhebungen, circa 383.000 Dollar an Zahlungen an Frauen, circa 151'000 Dollar an Kleidung und Accessoires». Wie das Justizministerium erklärte, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Bidens Anwalt regierte bisher nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.