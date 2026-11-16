Das Arbeitsministerium schlug am Montag neue Hürden für das sogenannte PERM-Programm vor, das es ausländischen Arbeitnehmern ermöglicht, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Unternehmen müssen künftig noch strenger nachweisen, dass durch die Einstellung eines Ausländers keine US-Bürger benachteiligt werden. Der Vorstoss ist Teil der Bemühungen der Regierung von Präsident Donald Trump, die legale Einwanderung in die USA zu begrenzen.
Zu den geplanten Änderungen gehört, dass Arbeitgeber für zwei Jahre von dem Programm ausgeschlossen werden, wenn sie zuvor US-Beschäftigte in ähnlichen Positionen entlassen haben. Zudem fallen Ausnahmeregelungen für bisherige Mangelberufe wie Pflegekräfte oder hochqualifizierte Wissenschaftler weg.
Das PERM-Programm wird vor allem von grossen Technologiekonzernen genutzt, um Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsvisa einen dauerhaften Aufenthalt zu sichern. Bereits im Oktober hatte die US-Regierung Firmen wie Microsoft und Adobe von der Nutzung des Programms ausgeschlossen. Der neue Vorschlag soll am Dienstag offiziell veröffentlicht werden. Danach gilt eine 60-tägige Frist für öffentliche Stellungnahmen, bevor die Regelung in Kraft treten kann.
(Reuters)