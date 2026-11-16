Das PERM-Programm wird vor allem von grossen Technologiekonzernen genutzt, um Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsvisa einen dauerhaften ​Aufenthalt ​zu sichern. Bereits im Oktober ⁠hatte die US-Regierung Firmen ​wie Microsoft und Adobe ⁠von der Nutzung des Programms ausgeschlossen. Der neue ‌Vorschlag soll am Dienstag offiziell veröffentlicht werden. Danach gilt eine 60-tägige Frist für ‌öffentliche Stellungnahmen, bevor die Regelung in Kraft ​treten kann.