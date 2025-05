US-Präsident Donald Trump will, dass Amerikaner künftig für Medikamente nicht mehr bezahlen müssen als Menschen in den Ländern mit den niedrigsten Preisen. Er werde eine sogenannte «Meistbegünstigungspolitik» einführen, «wobei die Vereinigten Staaten den gleichen Preis zahlen wie das Land, das irgendwo auf der Welt den niedrigsten Preis zahlt». So sollen, kündigte Trump an, die Arzneimittelpreise in den USA um 30 bis 80 Prozent sinken.