Die Entwicklung dürfte Vertreter der US-Regierung verärgern. Vertreter der Administration von Präsident Donald Trump hatten Anfang letzten Jahres versprochen, dass die Wirtschaftspolitik des Präsidenten die langfristigen Zinsen senken würde. Die Ausgaben und die Inflation sollten gebremst werden. Stattdessen stiegen die Renditen der US-Staatsanleihen in diesem Jahr weiter an. Das verteuert Hypotheken und andere Kredite. Zudem trifft der US-Krieg gegen den Iran die Wirtschaft mit einem Ölpreisschock. Die Regierung gibt weiterhin deutlich mehr Geld aus, als sie einnimmt.