Der Zins der 30-jährigen US-Anleihe stieg am Montag um fast sechs Basispunkte auf 5,31 Prozent. Damit übertraf er den Höchstwert des Vormonats und erreichte den höchsten Wert seit 2007. Diese Entwicklung zeigte sich auch am kanadischen Anleihenmarkt. Dort stieg die Rendite 30-jähriger Papiere auf den höchsten Stand seit 2010. Auch in Europa stiegen die Zinsen. Deutsche Renditen erreichten das Niveau von 2011.
Dieser Renditeanstieg spiegelt die Sorge der Anleger über steigende Staatsausgaben wider. Zudem belastet eine Flut neuer langlaufender Anleihen den Markt. Gleichzeitig verharrt die Inflation seit fünf Jahren über dem Ziel der US-Notenbank Fed.
Der Anstieg in den USA verteuert die Finanzierungskosten der US-Regierung. Er ist Teil eines weltweiten Trends. Anleger fordern eine höhere Entschädigung für das Risiko einer anhaltend hohen Inflation. Eine hohe Teuerung dürfte auch die kurzfristigen Zinsen weiter auf erhöhtem Niveau halten.
Angetrieben wird die Entwicklung auch durch die Zunahme von Unternehmensanleihen. Unternehmen leihen sich Geld für den Investitionsboom bei künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig lässt die Nachfrage traditioneller Käufer von langlaufenden Anleihen nach. Zudem treibt das jährliche US-Haushaltsdefizit von knapp zwei Billionen Dollar die Staatsverschuldung weiter nach oben.
«Wir haben davon abgeraten, auf eine Erholung am langen Ende zu setzen, und bleiben dabei», sagte Anshul Pradhan, Leiter der US-Zinsstrategie bei Barclays. «Für eine optimistischere Sicht bräuchte es eine Kombination aus einer positiven Fiskalüberraschung, weniger KI-Anleihen, einer angepassten Emissionsstrategie des Finanzministeriums und nachhaltig schwächeren Konjunkturdaten.»
Renditeanstieg trotz schwächerer Konjunturdaten
Der Handel am Montag setzt den Ausverkauf der Vorwoche fort. Das US-Finanzministerium musste neue 30-jährige Anleihen im Wert von 25 Milliarden Dollar zu einer Rendite von 5,216 Prozent versteigern. Das ist der höchste Wert bei einer solchen Auktion seit 2001. Einen Tag zuvor verzeichnete die Auktion zehnjähriger Anleihen die höchsten Finanzierungskosten seit 2007. Diese Rendite stieg am Montag um drei Basispunkte auf rund 4,72 Prozent.
Nohshad Shah, Vertriebsleiter für Anleihen in der Region EMEA bei Citadel Securities, meinte dazu: Die langfristigen Renditen zeigten auch ein anderes Problem. Die Fed zögere trotz der lang anhaltenden Inflation mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik.
Die Entwicklung dürfte Vertreter der US-Regierung verärgern. Vertreter der Administration von Präsident Donald Trump hatten Anfang letzten Jahres versprochen, dass die Wirtschaftspolitik des Präsidenten die langfristigen Zinsen senken würde. Die Ausgaben und die Inflation sollten gebremst werden. Stattdessen stiegen die Renditen der US-Staatsanleihen in diesem Jahr weiter an. Das verteuert Hypotheken und andere Kredite. Zudem trifft der US-Krieg gegen den Iran die Wirtschaft mit einem Ölpreisschock. Die Regierung gibt weiterhin deutlich mehr Geld aus, als sie einnimmt.
Der Renditeanstieg erfolgt trotz schwächerer Konjunkturdaten. Diese schienen den Druck auf die Fed-Verantwortlichen zu nehmen, die Leitzinsen in den kommenden Monaten weiter zu erhöhen. Die Kerninflation schwächte sich zuletzt leicht ab. Zudem strichen US-Arbeitgeber im Juli überraschend Stellen. Die Einzelhandelsumsätze fielen so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr.
Dennoch bleibt die Inflation deutlich über dem Fed-Ziel von zwei Prozent. Der Verbraucherpreisindex stieg im vergangenen Monat um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Juli-Daten des PCE-Preisindex folgen am 26. August. Dieser Index ist das bevorzugte Inflationsmass der Fed.
Die Abschwächung der US-Wirtschaftsdaten führt zu unterschiedlichen Entwicklungen bei den Laufzeiten. Die Zinskurve wird dadurch steiler. Der Abstand zwischen den Renditen zwei- und 30-jähriger Anleihen stieg auf 113 Basispunkte. Das ist der höchste Wert seit April.
(Bloomberg/cash)