In Japan stützten robuste Konjunkturdaten den Markt nur bedingt, obwohl die Industrie ‌im August so schnell wuchs wie seit 2018 nicht mehr. «Die Fabriken verzeichneten einen ‌starken Anstieg bei Produktion und Neuaufträgen», erklärte Annabel Fiddes von S&P Global. ​Dennoch drückte die anziehende Inflation die Stimmung, da sie eine weitere Zinserhöhung der japanischen Notenbank wahrscheinlicher macht. In Südkorea zählten die Chipbauer Samsung Electronics und SK Hynix im Leitindex Kospi zu den Gewinnern, angetrieben von starken US-Vorgaben. Zu den Verlierern gehörten der Batteriehersteller LG Energy Solution sowie die Autobauer Hyundai und Kia, die deutliche Abschläge verbuchten.