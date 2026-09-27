Die Aussicht auf steigende Zinsen, höhere Staatsschulden und eine hartnäckige Inflation hat die Rendite der US-Papiere im September über fünf Prozent getrieben - was in ‌den vergangenen Jahrzehnten nur kurzzeitig vorgekommen ist. Zuletzt markierte sie mit 5,150 Prozent den höchsten Stand seit ‌Juli 2007. Laut Mike Bell, Leiter der Marktstrategie bei BlueBay Asset Management, handelt ​es sich aber nicht um einen automatischen Warnhinweis. «Die Leute denken, es gäbe eine magische Marke für die Renditen von Staatsanleihen, ab der es problematisch wird, aber es ist eine relative Grösse, keine absolute», sagt Bell. Entscheidend sei, wie sich die Renditen im Vergleich zu anderen wichtigen Anlagekennzahlen, insbesondere der Gewinnrendite von Aktien, darstellen. Laut Bell nähert sich dieses Verhältnis nun einem Wendepunkt, was möglicherweise den Weg für einen Aktienausverkauf ebnet.