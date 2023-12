Die Bestände an Rohöl sanken im Vergleich zur Vorwoche um 4,3 Millionen auf 440,8 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Abschmelzen der Lagerbestände um 1,6 Millionen Barrel gerechnet.