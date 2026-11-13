Der Bankenausschuss des US-Senats hat im Spionageskandal um den US-Chipkonzern Nvidia den früheren Firmenchef Jensen Huang und US-Handelsminister Howard Lutnick zu einer Anhörung vorgeladen. Der Ausschussvorsitzende Tim Scott drohte Huang nun mit einer Zwangsvorladung, sollte er nicht freiwillig aussagen. «Jüngste Berichte wecken ernsthafte Bedenken hinsichtlich unserer nationalen Sicherheit und des Schutzes sensibler US-Technologie», schrieb Scott am Donnerstag (Ortszeit) auf der Kurznachrichtenplattform X. Die Vorsitzenden dreier Ausschüsse des Repräsentantenhauses forderten parallel dazu Huang und Nvidia-Chefjustiziar Tim Teter auf, am 1. und 2. Dezember zu nicht-öffentlichen Anhörungen zu erscheinen. Andernfalls drohten Zwangsvorladungen.
Nun schaltet sich auch US-Präsident Donald Trump in die Debatte ein. Er rief Huang einem Bericht der Zeitung «New York Times» zufolge am Dienstag an und drängte ihn, um seinen Job zu kämpfen. Trump machte seine Haltung in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Podcast-Interview von den laufenden Ermittlungen abhängig: «Die grosse Frage ist, war die Frau eine Spionin? Und ich weiss nicht, ob das schon geklärt ist. Aber wenn die Frau eine Spionin war, ja. Wenn die Frau keine Spionin war, sähe es vielleicht anders aus.» US-Justizminister Todd Blanche bestätigte, dass die Bundespolizei FBI die Berichte prüfe. Das Ministerium sei jedoch noch zu keinem Schluss gekommen, ob die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang tatsächlich für die Regierung in Peking spioniert habe.
Kongress will mehr Exportkontrolle für Chips
Zudem formiert sich im Kongress eine überparteiliche Mehrheit für schärfere Exportkontrollen von hochmodernen KI-Chips nach China. Dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, zufolge sind Exportkontrollen für Chips nach China gerade ein grosses Thema. Er befürworte es, den Zugang der Volksrepublik einzuschränken. Die Republikaner streben an, neue Exportbeschränkungen für KI-Chips an den jährlichen Verteidigungshaushalt zu koppeln. Mindestens vier Gesetzentwürfe zu Chip-Exporten haben seit Montag zudem an Dynamik gewonnen. Chinesische KI-Unternehmen versuchen aus Sorge vor solchen Einschränkungen, ausländische Rechenkapazitäten mit Nvidia-Chips zu mieten.
Die Vorladung des Senats trifft auch US-Handelsminister Lutnick in einer schwierigen Lage. Ranghohe Regierungsvertreter beraten Insidern zufolge im Weissen Haus darüber, ob der Minister zum Rücktritt gedrängt werden soll. Ihm wird vorgeworfen, Dutzende chinesische Unternehmen nicht auf eine wichtige schwarze Handelsliste gesetzt und die Nvidia-Exporte nach China nicht ausreichend überwacht zu haben. Das Repräsentantenhaus bemüht sich neben dem Senat zudem um eine Aussage Huangs noch vor dem 26. November.
Nvidia-Chef räumte Affäre ein und trat zurück
Nvidia-Chef Jensen Huang hatte gestern sein Amt niedergelegt, nachdem Berichte über eine romantische Beziehung zu der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang öffentlich geworden waren. Jensen Huang selbst hatte die Affäre am 8. November eingeräumt. Die US-Behörden verdächtigen die Geschäftsfrau, für die chinesische Regierung zu spionieren. Sie war als Führungskraft bei Megaspeed tätig, einem Partnerunternehmen von Nvidia, das China nach Einschätzung der US-Regierung bei der Beschaffung von KI-Chips geholfen haben soll. Insidern zufolge hatte Huang offenbar noch eine weitere intime Beziehung mit einer Mitarbeiterin seines Unternehmens. Die Regierung in Peking weist die Spionagevorwürfe zurück.
(Reuters)