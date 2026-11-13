Nun schaltet sich auch US-Präsident Donald Trump ​in die Debatte ein. Er rief Huang einem Bericht der Zeitung «New York Times» zufolge am Dienstag an und drängte ihn, um seinen Job zu kämpfen. Trump machte seine Haltung in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Podcast-Interview von den laufenden Ermittlungen abhängig: «Die grosse Frage ist, war die Frau eine Spionin? Und ich weiss nicht, ob das schon geklärt ist. Aber wenn die Frau eine Spionin war, ja. Wenn ‌die Frau keine Spionin war, sähe es vielleicht anders aus.» US-Justizminister Todd Blanche bestätigte, dass die Bundespolizei FBI die Berichte prüfe. Das Ministerium sei jedoch noch zu keinem Schluss gekommen, ob die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang tatsächlich für die Regierung in Peking spioniert habe.