Auch der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, allen Amerikanern im Falle eines Wahlsiegs der Republikaner bei den Zwischenwahlen einen Dividende von 5000 Dollar auszuzahlen, konnte den Druck nicht mindern. Die Initiative würde mehr als 1000 Milliarden US-Dollar kosten und würde die bereits angeschlagene US-Staatsverschuldung weiter erhöhen.