Wichtiger ist laut Luzzetti der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen. Dadurch steigen die Kosten für die Bedienung der beispiellosen Schuldenlast kontinuierlich. Bei der jüngsten Auktion 30-jähriger Anleihen des Finanzministeriums am vergangenen Donnerstag ergaben sich die höchsten Kosten für eine solche Emission seit einem Vierteljahrhundert. Eine Auktion zehnjähriger Anleihen einen Tag zuvor brachte die höchsten Finanzierungskosten für diese Laufzeit seit 2007.