Er war der erste Nicht-Nordamerikaner - und der einzige Konsumgütermogul -, der diese Spitze erreichte, und niemand hat ihm seither gefolgt. Dieser Erfolg gelang in einer völlig anderen Ära der Luxusbranche, als chinesische Konsumenten noch den Umsatz ankurbelten und Unternehmen wie LVMH von der nach den Pandemie-Beschränkungen aufgestauten Kaufnachfrage profitierten.