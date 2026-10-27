«Das Verbrauchervertrauen hat im Oktober zugenommen, was in erster Linie auf eine positivere Einschätzung der aktuellen und erwarteten Konjunkturlage zurückzuführen ist», sagte Fergus McCormick, Senior Economist im Bereich Global Indicators beim Conference Board. «Die Erholung stand im Einklang mit dem Rückgang der Benzinpreise im Einzelhandel von September bis Oktober.»