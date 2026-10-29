Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins am Mittwoch kurz vor den Zwischenwahlen in den USA unverändert gelassen. Der geldpolitische Schlüsselsatz ‌bleibt damit in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Am Finanzmarkt rechnen Experten aber fest damit, dass die Währungshüter um Fed-Chef Kevin ​Warsh zum Jahresende ihre Geldpolitik noch einmal ​straffen und die Zinsen erhöhen. Die ​Fed bezeichnete die Inflation als «weiter erhöht» - dies sehen Fachleute als Signal ‌für einen künftigen Zinsschritt. Die Fed stellte der US-Wirtschaft ein sehr gutes Zeugnis aus: «Das Produktivitätswachstum ist stark, und die Investitionstätigkeit ist robust», ​hiess ​es im Begleittext zum Zinsentscheid.