Ein sprunghafter Anstieg der Neuaufträge trieb die Entwicklung an: Der entsprechende Teilindex erreichte den höchsten Stand seit März 2022. Die starke Nachfrage führt jedoch zu erheblichen ‌Belastungen. «Dieses Wachstum geht mit einigen der schwersten Lieferengpässe einher, die wir in der fast zwanzigjährigen Geschichte der Umfrage ausserhalb der Pandemie-Zeit erlebt ​haben», sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson. Die Lieferengpässe seien grösstenteils ​eine Folge des seit sieben Monaten ​andauernden Krieges zwischen den USA und dem Iran. Die Auftragsrückstände erreichten den ‌höchsten Stand seit Mai 2022 – ein Zeichen für Kapazitätsengpässe.