Ziel der Fed ist es, die Teuerung mit hohen Zinsen wieder in den Griff zu bekommen. Sie hat dabei deutliche Fortschritte erzielt, was an der zuletzt auf 3,1 Prozent gesunkenen Inflationsrate abzulesen ist. Das Ziel der Notenbank von zwei Prozent kommt damit allmählich in Sichtweite. Die Notenbank hielt den geldpolitischen Schlüsselsatz jüngst in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und avisierte für 2024 eine geldpolitische Wende.