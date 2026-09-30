«Der Befund bleibt also, dass die US-Wirtschaft ​robust wächst», sagte der Chefvolkswirt ​der Bank Bethmann HAL, Alexander ​Krüger. Für das gerade ablaufende dritte ‌Quartal deute sich sogar eine Wachstumsbeschleunigung an. «Ein ansprechendes Wirtschaftswachstum ist eigentlich ein Garant, um ​Zwischenwahlen zu ​gewinnen», betonte ⁠Krüger mit Blick auf ​die Regierung von Präsident ⁠Donald Trump und die sogenannten ‌Midterms im November. «Wegen hoher Energiepreise und des Iran-Kriegs liegt ‌der Fokus der US-Bürger aber eher ​woanders.»