Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA zum Vorquartal um annualisiert 1,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im ersten Quartal war die grösste Volkswirtschaft der Welt noch um 2,1 Prozent gewachsen.