Die Zahl der neu begonnenen Projekte legte hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 14,8 Prozent auf 1,56 Millionen zu, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 1,36 Millionen gerechnet, nach 1,359 Millionen im Oktober. Bei Einfamilienhäusern, die den Grossteil des Wohnungsbaus in den Vereinigten Staaten ausmachen, fiel der Zuwachs im vergangenen Monat mit 18,0 Prozent auf 1,143 Millionen Einheiten besonders stark aus.