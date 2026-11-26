Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer schlug neue Zölle von bis zu 15 Prozent auf Importe aus der Schweiz vor. Seine Behörde warf der Schweiz unlautere Handelspraktiken vor, darunter Massnahmen gegen die Aufwertung des Frankens sowie staatliche Unterstützung für die Pharma- und Stahlindustrie.