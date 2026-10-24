US-Präsident Donald Trump

Der Präsident hat ‌sich im Endspurt des Wahlkampfs in den Mittelpunkt gestellt, unter anderem plant Trump Auftritte in Florida, Iowa, Michigan ‌und Texas. Und das, obwohl er bei vielen Wählern in Ungnade gefallen ​ist: Laut einer Umfrage von Reuters/Ipsos ist Trumps Zustimmungsrate auf ein Allzeittief von 31 Prozent gefallen. Dennoch fordert er die Wähler immer wieder auf, so abzustimmen, als stünde sein Name auf dem Wahlzettel. Damit will Trump Anhänger der Republikaner für den Urnengang mobilisieren - könnte genau dies aber auch im gegnerischen Lager bewirken und damit den Demokraten und unabhängigen Kandidaten Zulauf verschaffen.