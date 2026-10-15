Zudem war der Preisauftrieb im August stärker als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte die Jahresrate nach oben auf 5,6 Prozent, von zuvor 5,4 Prozent. Im Frühjahr hatten Folgen des Iran-Kriegs die Erzeugerpreise nach oben getrieben. Nachdem sich der Preisauftrieb im Sommer zeitweise abgeschwächt hatte, sorgte zuletzt ein Anstieg der Preise für Rohöl wieder für eine stärkere Teuerung.