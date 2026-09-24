Der Wert der Woche zuvor wurde nach oben revidiert, um 2'000 auf 198'000. Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge damit auf einem niedrigen Niveau, was weiterhin auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Zuletzt hatte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August positiv überrascht. Die Beschäftigtenzahl war viel stärker gestiegen als erwartet.