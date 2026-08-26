Die Bestellungen langlebiger Güter legten im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen Zuwachs um lediglich 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Aufträge um 0,5 Prozent gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juli um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.