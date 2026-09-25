Bei den Bestellungen gab es im Vergleich zum Vormonat keine Veränderung, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Aufträge um revidiert 0,9 Prozent gestiegen. Damit wurde der bisherige Wert um 0,2 Prozentpunkte gesenkt.