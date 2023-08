Die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan verstärken wegen der Bedrohung durch Nordkorea ihre militärische Zusammenarbeit. Langstreckenbomber vom Typ B1-B der US-Luftwaffe nahmen am Mittwoch an separaten Militärmanövern in Südkorea und Japan teil. Zudem kündigte das US-Militär an, dass Südkorea und die USA ihre Systeme zur Verfolgung nordkoreanischer Raketenstarts enger miteinander verknüpfen wollen. Diese Zusammenarbeit könnte bald auch auf Japan ausgeweitet werden, erklärte die für die Verteidigung im Weltall zuständige US Space Force.