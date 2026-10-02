Ausserhalb der Landwirtschaft legt die Zahl der neuen Stellen um 29'000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit 90'000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 60'000 Stellen nach unten revidiert.