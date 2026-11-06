Ausserhalb der Landwirtschaft legt sie um 165'000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 65'000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 84'000 Stellen nach oben revidiert.
Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1 Prozent von zuvor 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.
Löhne steigen stärker als erwartet
Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der kräftigste Anstieg seit Beginn des Jahres. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Lohnwachstum um 0,3 Prozent gerechnet.
Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,3 Prozent gelegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.
Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Oktober um 3,1 Prozent. Hier war ein Plus von 2,9 Prozent erwartet worden.
(AWP)