Einem ​Bericht des «Manager Magazins» zufolge hat Audi-Chef Gernot Döllner vor seinem Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Trump ‌dem Präsidium des VW-Aufsichtsrats das Vorhaben vorgestellt. Unter Berufung auf Beteiligte hiess es, sowohl der Zollsatz von 15 Prozent beim Import aus Europa als auch die 25 Prozent ​für ​in Mexiko gefertigte Fahrzeuge würden reduziert. Trump ⁠werde ein entsprechendes Dekret unterzeichnen. Zahlen und Fakten ​habe Döllner jedoch nicht vorgelegt, ⁠hiess es in dem Bericht weiter unter Berufung auf Teilnehmer des Treffens.