«Die Behinderung der Versorgungslinien zu einem seit langem bestehenden Aussenposten und die Einmischung in legitime philippinische Marineoperationen untergraben die regionale Stabilität», sagte Aussenamtssprecher Matthew Miller in einer am Montag von der US-Botschaft in Manila veröffentlichten Erklärung vom 10. Dezember. Die USA forderten die Regierung in Peking auf, ihr «gefährliches und destabilisierendes Verhalten» im Südchinesischen Meer zu beenden. Die Philippinen hätten angesichts der «Aggressionen und Provokationen» Chinas ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Souveränität des Landes im Südchinesischen Meer zu verteidigen und zu schützen, schrieb Präsident Ferdinand Marcos Jr. am Sonntag auf der Social-Media-Plattform X. «Wir bleiben standhaft.»