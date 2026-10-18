Die USA haben der ‌Europäischen ⁠Union (EU) einem Zeitungsbericht zufolge ⁠mit «verheerenden» Vergeltungsmassnahmen gedroht, sollte Brüssel ‌den Marktzugang ‌für US-Unternehmen einschränken. ​

Der US-Botschafter bei der EU, Andrew Puzder, habe eine entsprechende Warnung ausgesprochen, berichtete ‌die «Financial Times» am Sonntag.

Hintergrund ist eine Entscheidung der ​EU-Kommission, den ​Grossteil der ​wertvollen Mobilfunkfrequenzen für Satelliten an ‌europäische Firmen zu vergeben und den Anteil für ​US-Betreiber ​zu reduzieren. ⁠Damit will Brüssel ​die Abhängigkeit von ⁠grossen Technologiekonzernen verringern und ‌heimische Anbieter stärken.

(Reuters)