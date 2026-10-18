Die USA haben der Europäischen Union (EU) einem Zeitungsbericht zufolge mit «verheerenden» Vergeltungsmassnahmen gedroht, sollte Brüssel den Marktzugang für US-Unternehmen einschränken.
Der US-Botschafter bei der EU, Andrew Puzder, habe eine entsprechende Warnung ausgesprochen, berichtete die «Financial Times» am Sonntag.
Hintergrund ist eine Entscheidung der EU-Kommission, den Grossteil der wertvollen Mobilfunkfrequenzen für Satelliten an europäische Firmen zu vergeben und den Anteil für US-Betreiber zu reduzieren. Damit will Brüssel die Abhängigkeit von grossen Technologiekonzernen verringern und heimische Anbieter stärken.
(Reuters)