In den USA spielen Beschäftigungsdaten auch eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der US-Notenbank zählt. Am Mittwoch hatte die Fed erstmals seit Sommer 2023 die Leitzinsen erhöht, um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 Prozent und 4,00 Prozent.