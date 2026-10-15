Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert - um 1000 auf 198'000. Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gilt grundsätzlich als weiter robust, auch weil die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einem im längerfristigen Vergleich niedrigen Niveau liegt. Der Anfang des Monats veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September hatte allerdings Anzeichen von Schwäche gezeigt.