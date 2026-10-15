Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt einem US-Regierungsvertreter zufolge, Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte zu lockern, die Öl ‌und ⁠Ölprodukte unter anderem aus Russland, dem Iran und Venezuela transportiert haben. ⁠Damit sollen die extrem hohen weltweiten Frachtkosten gesenkt werden. Im Gespräch sei, dass die USA ‌den Transport von Öl und Ölprodukten, die nicht ‌US-Sanktionen unterliegen, auf bislang sanktionierten Schiffen erlauben ​könnten, sagte der Insider am Mittwoch. Ziel sei, mehr Rohöl und Raffinerieprodukte aus der Golfregion auf den Markt zu bringen.