Die USA sind ebenso wie etwa auch China, Russland, Israel oder die Türkei kein Mitglied des 2002 ​in ​Den Haag gegründeten Gerichts, alle Mitgliedsstaaten der ⁠EU hingegen schon. Der IStGH mit seinen derzeit 125 ​Unterstützer-Ländern kann auch Verbrechen verfolgen, ⁠die von Staatsangehörigen von Nichtmitgliedern auf dem Territorium von Mitgliedsstaaten begangen wurden. Rubio hatte ‌im Juli angekündigt, die US-Bemühungen zur Schwächung des Gerichts zu verstärken und andere Länder zum Austritt zu bewegen. Er argumentierte, der IStGH stelle eine ‌Bedrohung für US-Personal dar, das Trumps strikte Einwanderungspolitik umsetze oder an ​Einsätzen gegen mutmassliche Drogenschmuggler beteiligt sei.