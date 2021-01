Damit stärke und erweitere man seine Position auf diesem Gebiet in den Vereinigten Staaten, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Angaben zu den finanziellen Details und Bedingungen der Übernahme macht das Unternehmen keine. Optimum Consulting biete mit mehr als 50 Mitarbeitenden Lösungen und Managed Services für Kunden an, die ihre SAP-Umgebung in die Public Cloud migrieren und effizient betreiben wollen, heisst es weiter.

Die Firma besteht seit 2015 und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky, und Niederlassungen in Indien. Die Kunden kämen zumeist aus den USA, seien teilweise aber weltweit tätig. Softwareone könne sein weltweites SAP-Services-Angebot bereits in mehr als 27 Ländern anbieten, heisst es weiter.

(AWP)