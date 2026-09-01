Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 1,0 Punkte auf 54,6 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 55,2 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.