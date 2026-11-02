Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,0 Punkte auf 55,5 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 54,5 Punkten erwartet. Der ISM-Index steigt damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität. Der Indikator für neue Aufträge legte leicht zu. Bei dem Preis- und Beschäftigungsindikator ging es hingegen nach unten, während sich der Preisindex weiter auf einem hohen Niveau befindet.