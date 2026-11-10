Die Konsumentenpreise legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte der Anstieg bei 0,6 Prozent gelegen.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Lebensmittel und Energie) stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Ökonomen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im September hatten sie um 0,3 Prozent zugelegt.
Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Denn vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich.
Die Zahlen schüren an den Märkten die Sorge, die Fed könnte die Leitzinsen im Dezember stärker als erwartet anheben.
(AWP)