Bei seinem Treffen mit Jaishankar in Mumbai äusserte Rubio die Erwartung, ein verstärkter Energiehandel mit den Vereinigten Staaten könne «eine transformative Rolle bei der Diversifizierung der indischen Lieferketten spielen und zugleich den beträchtlichen Verbraucherbedarf decken». Er würdigte zudem die jüngsten Fortschritte in der bilateralen Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung und bei der zivilen Nutzung der Kernenergie.