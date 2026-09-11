Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 3,9 Punkte auf 47,8 Punkte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet. Besonders deutlich verschlechterten sich die Erwartungen der Konsumenten. Aber auch die Bewertung der aktuellen Lage fiel schwächer als im Vormonat aus.