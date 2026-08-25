Die USA haben neue Sanktionen gegen die in Singapur ‌ansässige ⁠Firma Wellbred Capital und deren Tochtergesellschaften verhängt. ⁠Wellbred stehe mit dem iranischen Öl-Reeder Mohammad Hossein ‌Schamchani in Verbindung, begründete das ‌US-Finanzministerium seine Entscheidung. Die Massnahmen ​richteten sich zudem gegen Handelsfirmen von Wellbred in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz sowie eine französische Raffinerie. Wellbred ‌war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.