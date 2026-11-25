Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere ‌Handelspartner verhängen ⁠und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der ⁠Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten kündigte die Abgaben am Mittwoch nach ‌dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu ‌unfairen Handelspraktiken an. ​Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge richten sich die Pläne neben der EU unter anderem gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea. Für die EU werde dabei jedoch ‌eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten, sagte der Vertreter.