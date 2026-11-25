Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten kündigte die Abgaben am Mittwoch nach dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken an. Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge richten sich die Pläne neben der EU unter anderem gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea. Für die EU werde dabei jedoch eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten, sagte der Vertreter.
Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten. Den höchsten Aufschlag soll China erhalten, das die USA hauptsächlich für das Fluten der Weltmärkte mit Billigexporten verantwortlich machen. Auf chinesische Güter sollen 20 Prozent fällig werden, die zu den Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hinzukommen. Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle dem Regierungsvertreter zufolge bis Januar hinziehen.
(Reuters